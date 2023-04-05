Про це повідомляють аналітики британської розвідки у своєму звіті.

Раніше прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини суверенних боргових зобов'язань Росії в іноземній валюті перебуває "в стадії розробки".

Такі дії сигналізують про те, Росія сподівається на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, яких вона вважає "дружніми", - заявили у британському міноборони.

Щойно розробку буде закінчено, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг Росії та, таким чином, профінансувати бюджетний дефіцит у Росії.

"Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну", - ідеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що останніми місяцями власні російські банки були основними суб'єктами, які купують державний борг РФ. При цьому малоймовірно, що вони спроможні повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету в майбутньому.

При цьому російські офіційні особи, імовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один зі способів закрити діру у фінансах Росії, оскільки вони планують затяжну війну в Україні, вважають аналітики.