РФ шукає фінансування, аби поповнити бюджет для тривалої війни, - британська розвідка
Москва має намір випустити зовнішні боргові зобов'язання для фінансування затяжної війни проти України. РФ розраховує на зовнішню фінансову підтримку інших держав, яких вважає "дружніми"
Про це повідомляють аналітики британської розвідки у своєму звіті.
Раніше прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини суверенних боргових зобов'язань Росії в іноземній валюті перебуває "в стадії розробки".
Такі дії сигналізують про те, Росія сподівається на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, яких вона вважає "дружніми", - заявили у британському міноборони.
Щойно розробку буде закінчено, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг Росії та, таким чином, профінансувати бюджетний дефіцит у Росії.
"Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну", - ідеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що останніми місяцями власні російські банки були основними суб'єктами, які купують державний борг РФ. При цьому малоймовірно, що вони спроможні повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету в майбутньому.
При цьому російські офіційні особи, імовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один зі способів закрити діру у фінансах Росії, оскільки вони планують затяжну війну в Україні, вважають аналітики.
- У звіті МО Великої Британії мовиться, що від 24 лютого 2022 року РФ втратила в Україні до 200 тис. військових, меншість із них загинули через небойові причини. "Надзвичайно висока" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.
- Москва прагне спонсорувати та розвивати інші приватні військові компанії (ПВК), аби у майбутньому відмовитися від співпраці із вагнерівцями.
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