РФ скликає Радбез ООН для обговорення "русофобії": в Україні відреагували

На це відреагував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії, як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи", - пише Кислиця.

Коментуючи абсурдність такої "повістки" країни-агресора для скликання Ради безпеки ООН, постпред назвав випадок клінічним.

"Тут не до попкорну, тут санітари потрібні", - резюмує дипломат.

Пост у мережі Кислиця супроводжував відео фрагмента з комедії "Іван Васильович змінює професію" з відомими фразами однієї з героїнь "і тебе вилікують...".