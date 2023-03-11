РФ скликає Радбез ООН для обговорення "русофобії": в Україні відреагували
Росія вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН для обговорення "русофобії", що, на думку Кремля, не дозволяє успішно завершити його воєнну кампанію проти України
На це відреагував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.
"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії, як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи", - пише Кислиця.
Коментуючи абсурдність такої "повістки" країни-агресора для скликання Ради безпеки ООН, постпред назвав випадок клінічним.
"Тут не до попкорну, тут санітари потрібні", - резюмує дипломат.
Пост у мережі Кислиця супроводжував відео фрагмента з комедії "Іван Васильович змінює професію" з відомими фразами однієї з героїнь "і тебе вилікують...".
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