РФ скоїла понад понад 30 тис. воєнних злочинів за час повномасштабної війни, - Офіс генпрокурора
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зареєстровано загалом 47 025 злочинів, спричинених російською агресією
Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора України.
Зокрема українські правоохоронці зареєстрували 32 093 злочини агресії та воєнні злочини, з яких 30 887 - порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини), 73 - планування, підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни, 30 - пропаганда війни, 1103 - інші.
Також зафіксовано 14 932 злочини проти національної безпеки України, з них 10 410 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави, 1645 - державна зрада, 2137 - колабораціонізм, 160 - пособництво державі-агресору, 64 - диверсії, 516 - інші.
Крім того, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 382 дитини, 741 дитину поранено.
У магістральній справі щодо агресії РФ підозрюваними проходять 624 представники російського військово-політичного керівництва.
Офіс гепрокурора закликає громадян фіксувати воєнні злочини РФ і повідомляти про них за посиланням.
- Раніше повідомлялося, що журналісти "Слідство.Інфо" та активісти "Антикорупційного штабу" зібрали в реєстрі російських воєнних злочинців майже 150 тис. профілів російських військових, із них близько 30 тис. - повністю ідентифіковані.
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