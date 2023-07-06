Про це пише ГУР.

Зазначається, що українська розвідка проаналізувала секретні дані МВС РФ та дізналася, що під час заколоту вагнерівців Пригожин мав підтримку населення у 17 з 46 регіонів РФ. Своєю чергою Володимира Путіна підтримував 21 регіон. Повідомляється, що диктатора РФ підтримувала Москва, але не Санкт-Петербург, найменше Путіна підтримували у Дагестані.

Буданов вважає, що для посилення внутрішнього конфлікту вистачить "маленької внутрішньої справи".

"Ось що ми зараз бачимо: російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться", - пояснює він.

Буданов також вважає, що така обстановка в Росії йде на користь Україні. Голова ГУР зазначив, що населення РФ підтримує війну тільки тоді, "коли дивиться її по телевізору".

"Та щойно хтось з них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати. Самим йти на війну для них не варіант", - коментує Буданов.