РФ стоїть на межі громадянської війни, для посилення конфлікту вистачить мінімального інциденту, - Буданов
Очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що зараз російське суспільство розбите на дві частини та знаходиться на межі громадянської війни
Про це пише ГУР.
Зазначається, що українська розвідка проаналізувала секретні дані МВС РФ та дізналася, що під час заколоту вагнерівців Пригожин мав підтримку населення у 17 з 46 регіонів РФ. Своєю чергою Володимира Путіна підтримував 21 регіон. Повідомляється, що диктатора РФ підтримувала Москва, але не Санкт-Петербург, найменше Путіна підтримували у Дагестані.
Буданов вважає, що для посилення внутрішнього конфлікту вистачить "маленької внутрішньої справи".
"Ось що ми зараз бачимо: російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться", - пояснює він.
Буданов також вважає, що така обстановка в Росії йде на користь Україні. Голова ГУР зазначив, що населення РФ підтримує війну тільки тоді, "коли дивиться її по телевізору".
"Та щойно хтось з них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати. Самим йти на війну для них не варіант", - коментує Буданов.
- Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов також повідомив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС наразі зменшується.
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