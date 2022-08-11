РФ створила фейковий сайт "Фонду Зеленського" для дискредитації українського президента перед Заходом, - розвідка
Адміністрація Путіна погодила створення нової структури, головним завданням якої стане втілення інформаційної "акції", спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського в країнах Заходу
Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
Як передає розвідка, згідно з задумом авторів "акції", буде створено та оприлюднено фіктивний сайт так званого "Фонду ЗЕЛЕНСЬКОГО". На вебсторінці буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ долучитися до його "діяльності".
Таким чином, планується створення та подальше оприлюднення "асортиментної лінійки Фонду" та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи.
Роботу структури фонду у країнах ЄС планується розбудовувати за принципом "мережевого маркетингу".
На думку організаторів пропагандистської "акції", це дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі.
Станом на 10 серпня кремлівські пропагандисти уже встигли створити сайт, підготувати для поширення у соцмережах фейкові скриншот начебто публікацій відомих ЗМІ про створення фонду, а також створити базу т.зв. "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів.
На додаток, російські пропагандисти навіть підготували меми та коментарі, аби публікувати їх пізніше у соціальних мережах.
Зазначається, що "запуск" проєкту та початок медійної кампанії для його розкрутки очікується у найближчому майбутньому.
Головне управління розвідки закликає світову спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України лише з підтверджених джерел.
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