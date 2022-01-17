РФ та Білорусь проведуть раптову перевірку сил реагування Союзної держави перед початком спільних навчань
Білорусь анонсувала раптову перевірку сил реагування Союзної держави через "нарощування військового контингенту" біля їх кордонів перед спільними навчаннями з РФ в лютому
Про це повідомляє ТАСС.
"Білорусь і РФ перед навчаннями, запланованими на лютий, проведуть раптову перевірку сил і засобів реагування Союзної держави", - заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі, начальник Головного оперативного управління Павло Муравейко.
Він додав, що "нарощування військового контингенту" біля білоруських кордонів викликає побоювання у влади Білорусі і потребує відповідної реакції.
"Ця реакція буде абсолютно адекватна і прозора. Ми спільно з російськими колегами проведемо раптову перевірку сил і засобів реагування Союзної держави. На завершальному етапі даного заходу пройде навчання. Вже відома назва - "Союзна рішучість-2022"", - сказав Муравейко.
- Нагадаємо, на початку 2022 року Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання.
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