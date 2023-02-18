РФ тримає напоготові в Чорному морі до вісьмох ракет "Калібр", - Гуменюк
Станом на 18 лютого РФ тримає в Чорному морі до вісьмох ракет, іще чотири вона випустила по Україні
Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
За її словами, у Чорному морі залишається два російські ракетоносії, які були напоготові зранку. Із них один надводний, інший - підводний, які були споряджені сумарно 12 ракетами.
"З урахуванням випущених чотирьох напоготові до вісьмох ракет типу "Калібр" у морі".
- 18 лютого українські захисники збили дві російські ракети "Калібр" із чотирьох запущених.
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