Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, у Чорному морі залишається два російські ракетоносії, які були напоготові зранку. Із них один надводний, інший - підводний, які були споряджені сумарно 12 ракетами.

"З урахуванням випущених чотирьох напоготові до вісьмох ракет типу "Калібр" у морі".