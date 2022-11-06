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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією РФ тримає війська в Херсоні, щоб затримати просування ЗСУ, - військовий експерт Притула
Ексклюзив

РФ тримає війська в Херсоні, щоб затримати просування ЗСУ, - військовий експерт Притула

6 листопада, 2022 неділя
10:27
війна з Росією Патріотичні гасла в окупованому Херсоні

Росія виконує тактичні завдання шляхом знищення свого особового складу - вона кинула в Херсон велику кількість військ, щоб загальмувати просування ЗСУ

Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Михайло Притула.

"Йде боротьба уже не за Херсон, а за Крим. Росія будує ешелоновану оборону на лівому березі Дніпра. Риє окопи і траншеї. Це досить правильно, з їхньої точки  зору. Їм потрібен на це час. Вони кинули в Херсон велику кількість військ, щоб загальмувати просування ЗСУ. Вони потримають там контингент, якщо встигнуть - заберуть. Не встигнуть - здадуться в полон", - сказав він.

На думку Притули, свою задачу ці військові виконають.

"РФ виконує тактичні завдання шляхом знищення свого особового складу, це їх логіка. Російські громадяни з цим погоджуються, у них немає спротиву. Нема сенсу надягати на військового зимовий одяг, якщо він загине через тиждень. Люди йдуть туди, загинуть і більше нічого не треба - ні їжа, ні одяг, ні обігрів. Їх кинули. Вони загинули і своє бойове завдання виконали", - підсумував експерт.

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російська армія
Херсон
ЗСУ
Військові новини
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