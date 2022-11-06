РФ тримає війська в Херсоні, щоб затримати просування ЗСУ, - військовий експерт Притула
Росія виконує тактичні завдання шляхом знищення свого особового складу - вона кинула в Херсон велику кількість військ, щоб загальмувати просування ЗСУ
Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Михайло Притула.
"Йде боротьба уже не за Херсон, а за Крим. Росія будує ешелоновану оборону на лівому березі Дніпра. Риє окопи і траншеї. Це досить правильно, з їхньої точки зору. Їм потрібен на це час. Вони кинули в Херсон велику кількість військ, щоб загальмувати просування ЗСУ. Вони потримають там контингент, якщо встигнуть - заберуть. Не встигнуть - здадуться в полон", - сказав він.
На думку Притули, свою задачу ці військові виконають.
"РФ виконує тактичні завдання шляхом знищення свого особового складу, це їх логіка. Російські громадяни з цим погоджуються, у них немає спротиву. Нема сенсу надягати на військового зимовий одяг, якщо він загине через тиждень. Люди йдуть туди, загинуть і більше нічого не треба - ні їжа, ні одяг, ні обігрів. Їх кинули. Вони загинули і своє бойове завдання виконали", - підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе