Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Михайло Притула.

"Йде боротьба уже не за Херсон, а за Крим. Росія будує ешелоновану оборону на лівому березі Дніпра. Риє окопи і траншеї. Це досить правильно, з їхньої точки зору. Їм потрібен на це час. Вони кинули в Херсон велику кількість військ, щоб загальмувати просування ЗСУ. Вони потримають там контингент, якщо встигнуть - заберуть. Не встигнуть - здадуться в полон", - сказав він.

На думку Притули, свою задачу ці військові виконають.

"РФ виконує тактичні завдання шляхом знищення свого особового складу, це їх логіка. Російські громадяни з цим погоджуються, у них немає спротиву. Нема сенсу надягати на військового зимовий одяг, якщо він загине через тиждень. Люди йдуть туди, загинуть і більше нічого не треба - ні їжа, ні одяг, ні обігрів. Їх кинули. Вони загинули і своє бойове завдання виконали", - підсумував експерт.