РФ ударила по Дніпропетровщині з РСЗВ "Торнадо-С", поранивши чоловіка

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак.

"Сьогодні під ворожий удар потрапила Межівська громада Синельниківського району. Туди прилетіло з РСЗВ "Торнадо-С". Поранення отримав 58-річний чоловік", - написав Лисак.

Також унаслідок цього обстрілу пошкоджені 12 житлових будинків, господарська споруда та 3 авто.

Крім того, загарбники обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині з важкої артилерії. За даними ОВА, люди не зазнали ушкоджень.

Напередодні, 9 липня, внаслідок російських ударів по 9 областях України 4 людини загинули, 18 - зазнали поранень.