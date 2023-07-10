РФ ударила по Дніпропетровщині з РСЗВ "Торнадо-С", поранивши чоловіка
У понеділок, 10 липня, Росія обстріляла Синельниківський район Дніпропетровської області, поранивши 58-річного чоловіка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак.
"Сьогодні під ворожий удар потрапила Межівська громада Синельниківського району. Туди прилетіло з РСЗВ "Торнадо-С". Поранення отримав 58-річний чоловік", - написав Лисак.
Також унаслідок цього обстрілу пошкоджені 12 житлових будинків, господарська споруда та 3 авто.
Крім того, загарбники обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині з важкої артилерії. За даними ОВА, люди не зазнали ушкоджень.
Напередодні, 9 липня, внаслідок російських ударів по 9 областях України 4 людини загинули, 18 - зазнали поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе