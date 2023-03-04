Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на високопоставленого європейського дипломата.

За даними джерела, російський імпорт значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року. Аналіз торгових даних дозволяє припустити, що сучасні чипи та інтегральні схеми, вироблені в країнах Євросоюзу та інших державах, постачають до РФ через такі країни, як Туреччина, Казахстан, ОАЕ. Такі товари можна використовувати й у мирних, й у військових цілях.

Окрім цього, дипломат також зауважив, що постачання з Китаю до Росії теж зросли.

Видання зазначає, що інформація, зібрана організацією Trade Data Monitor, що базується в Женеві, свідчить про те, що деякі товари, що потрапили під санкції, перескеровуються до РФ через треті країни, багато з яких різко змінили свої торговельні звички після вторгнення Росії. У деяких випадках експорт у РФ технологій, які можуть бути використані у військових цілях в Україні, зріс із фактично нуля до мільйонів доларів.

"Ключовим прикладом є Казахстан. У 2022 році ця країна експортувала до Росії сучасні напівпровідники на 3,7 мільйона доларів, тоді як за рік до початку повномасштабної війни ця сума становила лише 12 000 доларів... Дані показують, що Туреччина, Сербія, ОАЕ та ще низка країн Східної Європи й Центральної Азії допомогли поповнити нестачі", - зазначають журналісти.