Про це в ефірі телеканалу FREEDOM сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"У противника недостатньо високоточних далекобійних ракет, вони фактично витратили стратегічні запаси. Наголошу: не всі ракети, а саме стратегічний запас, який у них був. Я маю на увазі далекобійні та високоточні ракети, крилаті типу “Калібр”, Х-101, а також балістичні “Іскандер-М”, які противник використав із самого початку війни з різною метою”, - зазначив він.

За його словами, найбільшу кількість ракет, близько 800 одиниць, противник використав для ударів по українській інфраструктурі.

Ігнат підкреслив, що стратегічний запас ворог накопичував роками, тому зараз надолужити втрачене не так просто.

"Накопичувати не просто, вони ж роками ці ракети накопичували раніше. І ось так на трансформаторні будки, так жартують зараз, їх використовували. І тому зараз шукають нові методи завдання ударів по Україні, нові види озброєнь", - сказав речник.

Він зазначив, що основним знаряддям для обстрілів прифронтових територій для ворога залишаються ракети С-300.