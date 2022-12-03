РФ вдарила по Сумщині з мінометів 120 мм калібру. Пошкоджено підприємство і лінії електропередач

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни обстріляли Есманську громаду. По одному з прикордонних сіл вдарили з мінометів 120 мм калібру. 4 міни розірвалися на нашій території. Внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач", - пише Живицький.

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