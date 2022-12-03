РФ вдарила по Сумщині з мінометів 120 мм калібру. Пошкоджено підприємство і лінії електропередач
У суботу, 3 грудня, російські терористи використали міномети для обстрілу території Сумської області
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Протягом дня росіяни обстріляли Есманську громаду. По одному з прикордонних сіл вдарили з мінометів 120 мм калібру. 4 міни розірвалися на нашій території. Внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач", - пише Живицький.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе