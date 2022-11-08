РФ вдарила ракетами по Запорізькій області, є пошкодження
Вранці 8 листопада війська РФ завдавали удару ракетами по одному з сіл Запорізької області, пошкоджено будинок і прилеглі споруди
Про це передає очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Сьогодні зранку російські терористи завдавали удару ракетами С-300 по одному з сіл Запорізького району", - написав він.
Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі.
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