Про це передає очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Сьогодні зранку російські терористи завдавали удару ракетами С-300 по одному з сіл Запорізького району", - написав він.

Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі.

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