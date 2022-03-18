РФ використовує дітей для підтримки власного тероризму, - Центр при РНБО
Росія використовує дітей для акцій на підтримку своїх терористичних дій і не дає їм доступу до правдивої інформації
Про це заявили в Центрі протидії дезінформації.
Росія залучає неповнолітніх і дошкільнят до підтримки тероризму:
- Школи примусово влаштовують "акції".
- Дітей не допускають до об’єктивної та неупередженої інформації.
- Використовують дітей з інтернатів та дитячих будинків, оскільки не буде заперечень від батьків.
У ЦПД нагадали, що, згідно з Конвенцією ООН про права дитини (1989 р.), діти мають право вільно висловлювати особисту думку, одержувати інформацію відповідно до віку, право на на свободу, особисту недоторканність і захист гідності.
"Міжнародна спільнота не має залишатись осторонь від зомбування і використання дітей!" - зазначили в Центрі протидії дезінформації.
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