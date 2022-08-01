Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що через російські застосунки окупанти у формі гри отримують від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляють українців несвідомо допомагати російській армії.

У повідомленні йдеться про те, що під час користування споживача має насторожити, якщо у застосунку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті.

Як передає ГУР, для безпеки кіберполіція рекомендує завантажувати застосунки лише з офіційних джерел – AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.

Крім того, радять також перевіряти усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які застосунок вимагає при встановленні, відгуки користувачів тощо.

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