РФ використовує проти України ракети, які отримала завдяки Будапештському меморандуму - ГУР
Росія використовує проти України ракети, які отримала від нашої країни після підписання Будапештського меморандуму
Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив у інтерв'ю The New York Times.
За його словами, уламки крилатих ракет Х-55, розроблених в 1970-х роках, було виявлено після масованих ударів по українській критичній інфраструктурі.
Ці ракети призначені для несіння ядерних боєголовок, проте бойову частину було видалено та додано баласт. Ці дані підтвердили у Пентагоні та британській розвідці.
Також в ГУР з'ясували, що ракети були виготовлена на українському заводі.
Вадим Скібіцький заявив, що ракети X-55 та бомбардувальник, який, швидше за все, її доставив, були частиною зброї, яку Україна передала Росії в 1990-х роках у рамках Будапештського меморандуму, за яким Київ відмовився від ядерної зброї в обмін на гарантії забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави.
Скібіцький пояснив, що Росія використовує ракети X-55 без боєголовок, як приманку для систем протиповітряної оборони.
- 26 листопада британська розвідка заявила, що Росія використовує проти України ракети X-55, які призначені для доставки ядерних боєголовок.
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