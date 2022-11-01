Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мобілізованих з РФ стало набагато більше, ніж було раніше. Рівень підготовки цих людей неякісний. Їх перекидають на позиції, на яких відсутні спецпідрозділи армії РФ. Спецпризначенці все заміновують, не залишаючи будь-якої можливості мобілізованим для здійснення маневру. Коли ЗСУ наступають, російські мобілізовані не можуть відступити тому, що вони виходять на свої мінні поля. Військове керівництво РФ використовує мобілізованих виключно як гарматне м’ясо", - зауважив Федоренко.

Військовослужбовець ЗСУ також додав, що ЗСУ впевнено рухаються вперед. Є певні ускладнення пов’язані з погодними умовами й відстанню між населеними пунктами Луганщини, але ЗСУ з цими труднощами вправляються.

"Триває активна робота з повернення українських територій. У деяких населених пунктах йдуть надзвичайно жорсткі бої, оскільки РФ використовує спецпризначенців, але вони гинуть так само як і мобілізовані", - підкреслив Федоренко.