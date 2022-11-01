Пригожин заявив, що "діти еліти" РФ повинні йти воювати й звинуватив олігархів у перешкоджанні повній мобілізації, - ISW
Засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин розкритикував російських олігархів та еліти за те, що вони живуть у "комфортному стані" й перешкоджають повній мобілізації населення у РФ
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що "Кухар Путіна" 31 жовтня відкрито заявив: "Поки діти (еліт, - ред.) не підуть воювати, повної мобілізації у країні не буде".
В ISW вказують, що Пригожин у Росії має велику популярність і утверджується як політична сила. Він вже почав користуватися цим для того, аби критикувати своїх політичних опонентів у колах російської еліти.
Фахівці не виключають, що через свій високий рейтинг "Кухар Путіна" рано чи пізно може створити власну партію. А вже зараз Пригожин почав атакувати місцевих чиновників.
Зокрема він звернувся до генпрокуратури РФ з прохання порушити кримінальну справу за фактом "організації" губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим "злочинного угрупування" у місті.
"Пригожин стверджував, що злочинна мережа Бєглова має намір пограбувати державний бюджет і збагатити корупціонерів. Ймовірно, він використовує свою критику Бєглова та інших петербурзьких політиків для ще більшого підвищення власної репутації", - мовиться у звіті.
В Інституті вивчення війни також інформують, що водночас із атаками на політиків Пригожин оголосив про створення "Центру ПВК Вагнера" в Санкт-Петербурзі, який відкриють 4 листопада.
"Він підкреслив, що не повідомляв адміністрацію Санкт-Петербурга про створення центру, оскільки місцева влада не є "достатньо представницькою структурою, щоб втручатися в роботу ПВК Вагнера", - розповіли в ISW.
"Кухар Путіна" закликав місцевих урядовців, у яких є проблеми з його центром, подати на нього в суд і припустив, що створить нові філії, якщо філія в Санкт-Петербурзі буде успішною.
До слова, всю цю діяльність Пригожин розгорнув попри те, що ПВК заборонені законодавством Росії.
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