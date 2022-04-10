РФ використовує заяви американського науковця для звинувачення світу в русофобії, – Центр при РНБО
Росія використовує заяви американського науковця Патріка Бешема для звинувачення світу в русофобії
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
За даними Центру, відомий своєю прихильністю до Дональда Трампа доктор Бешем в англомовному інформаційному сегменті поширює тезу про "лицемірну русофобію Заходу" (через впроваджені проти РФ санкції).
Зазначають, що науковець підтримує риторику Кремля не перший рік.
- Росія також використовує завербованих політиків США для поширення дезінформації. Ексофіцерка армії США Тулсі Габбард за гроші РФ поширює проросійську пропаганду про війну проти України.
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