РФ використовує заяви американського науковця для звинувачення світу в русофобії, – Центр при РНБО

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За даними Центру, відомий своєю прихильністю до Дональда Трампа доктор Бешем в англомовному інформаційному сегменті поширює тезу про "лицемірну русофобію Заходу" (через впроваджені проти РФ санкції).

Зазначають, що науковець підтримує риторику Кремля не перший рік.