РФ випустила по Бериславу на Херсонщині 10 авіабомб: поранено двох жінок
Російські терористи у четвер, 19 жовтня, атакували Херсонщину з авіації: окупанти випустили по Бериславу десять авіабомб, внаслідок чого поранень зазнали дві жінки
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"По Бериславу ворог випустив 10 авіабомб. Травми дістали дві жінки", - написав він.
За словами Прокудіна, 68-річна місцева жителька зазнала мінно-вибухової травми. У неї також діагностували вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкову травму та інші ушкодження. Крім неї, до лікарні доставили 55-річну жінку з пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою.
Очільник ОВА зазначив, що у Бериславі також пошкоджено службові автівки.
"Ще дві КАБ (керовані авіаційні бомби, - ред.) поцілили по селу Веселе. Наслідки цього удару з’ясовуються", - додав він.
- Того ж дня РФ завдала удару по Херсону. Через влучання постраждало щонайменше троє мирних жителів.
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