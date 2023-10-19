РФ випустила по Бериславу на Херсонщині 10 авіабомб: поранено двох жінок

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"По Бериславу ворог випустив 10 авіабомб. Травми дістали дві жінки", - написав він.

За словами Прокудіна, 68-річна місцева жителька зазнала мінно-вибухової травми. У неї також діагностували вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкову травму та інші ушкодження. Крім неї, до лікарні доставили 55-річну жінку з пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою.

Очільник ОВА зазначив, що у Бериславі також пошкоджено службові автівки.

"Ще дві КАБ (керовані авіаційні бомби, - ред.) поцілили по селу Веселе. Наслідки цього удару з’ясовуються", - додав він.