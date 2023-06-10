РФ висловила протест Японії через рішення передати Україні техніку
Міністерство закордонних справ Росії висловило протест послу Японії у Москві Тоехісу Кодзукі у зв’язку з рішенням Токіо передати Україні техніку Сухопутних сил самооборони
Про це повідомляє NHK.
Стало відомо, що у російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що реалізація планів японської сторони про направлення Україні близько 100 вантажівок та іншої небойової техніки зі складу Сухопутних сил призведе до ескалації бойових дій і збільшення жертв, а саму допомогу Москва кваліфікує як "військову техніку".
У МЗС РФ попередили Японію про "серйозні наслідки" і сказали, що двосторонні відносини "будуть загнані в небезпечний глухий кут".
Посольство Японії в Москві також повідомило, що посол Кодзукі спростував подібні заяви росіян.
Окрім цього, він наголосив, що саме Росія спричинила нинішні обставини, розв’язавши неспровоковану агресію проти України, і що її спроби відвести від себе провину є неприйнятними.
- 9 червня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Японії Фуміо Кішідою ситуацію навколо Каховської ГЕС. Токіо виділить близько $5 млн допомоги.
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