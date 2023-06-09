Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, передає The Guardian.

Допомога становитиме близько 5 мільйонів доларів і розподілятиметься через міжнародні організації.

Раніше Японія заявила, що надаватиме Україні гуманітарну, фінансову та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно. Зокрема, у травні вона передала для ЗСУ 100 автівок і 30 тис. сухпайків.