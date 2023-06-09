Японія надасть Україні близько $5 млн на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
Японія надасть Україні близько $5 млн на подолання наслідків підриву дамби Каховської ГЕС, який російські окупанти здійснили 6 червня
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, передає The Guardian.
Допомога становитиме близько 5 мільйонів доларів і розподілятиметься через міжнародні організації.
Раніше Японія заявила, що надаватиме Україні гуманітарну, фінансову та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно. Зокрема, у травні вона передала для ЗСУ 100 автівок і 30 тис. сухпайків.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- Через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС на вечір 8 червня з небезпечних територій евакуювали понад 2,3 тисячі мешканців Херсонської та Миколаївської областей.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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