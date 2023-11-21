РФ вивела у Чорне море два кораблі, ракетоносії відсутні
Російська окупаційна армія станом на ранок вівторка, 21 листопада, утримує на бойовому чергуванні у Чорному морі два кораблі: ракетоносії перебувають у пунктах базування
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:30 21.11.2023 в Чорному морі перебувають 2 ворожих кораблі", - йдеться у повідомленні.
У Азовському морі не зафіксували жодного російського корабля. Водночас у Середземному морі чергують два ворожі кораблі. Серед них є один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили 7 кораблів, жоден з них не продовжив рух у напрямку протоки Босфор. У Азовському морі кораблів не зафіксували.
- Раніше у ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря. Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря.
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