РФ вивела у Чорне море два кораблі, ракетоносії відсутні

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:30 21.11.2023 в Чорному морі перебувають 2 ворожих кораблі", - йдеться у повідомленні.

У Азовському морі не зафіксували жодного російського корабля. Водночас у Середземному морі чергують два ворожі кораблі. Серед них є один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили 7 кораблів, жоден з них не продовжив рух у напрямку протоки Босфор. У Азовському морі кораблів не зафіксували.