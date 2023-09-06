РФ вивела у Чорне море ракетоносій з 8 "калібрами"

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Тим часом в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а у Середземному - два. Ракетоносії відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 19 суден, з них 5 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 10 суден, з них 3 - у напрямку протоки Босфор.