РФ вивела у Чорне море ракетоносій з 8 "калібрами"
Станом на середу, 6 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває дев'ять російських кораблів, серед них - один ракетоносій, із загальним залпом до 8 "калібрів"
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
Тим часом в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а у Середземному - два. Ракетоносії відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 19 суден, з них 5 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 10 суден, з них 3 - у напрямку протоки Босфор.
- Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити.
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