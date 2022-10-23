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Головна війна з Росією РФ вночі атакувала Миколаївщину ракетами та дронами, в обласному центрі вражено п'ятиповерхівку

РФ вночі атакувала Миколаївщину ракетами та дронами, в обласному центрі вражено п'ятиповерхівку

23 жовтня, 2022 неділя
11:04
війна з Росією Ракетний удар, Миколаїв

У ніч проти 23 жовтня російська ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок у Миколаєві, а в області сили протиповітряної оборони збили 14 дронів-камікадзе

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у telegram

За його словами, вночі 23 жовтня, орієнтовно о 01:30, Миколаїв зазнав ворожого обстрілу ракетами типу С-300.

"Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі. Також пошкоджень зазнав сусідній десятиповерховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівечило балкони. Пошкоджено також теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок. Попередньо, три людини отримали поранення", - написав Кім.  

Він додав, що також через ворожий обстріл зруйновано складську будівлю. Одну людину госпіталізовано. 

Крім цього ворог вночі  атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе Shahed-136. 14 з них було збито на території області. 

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Миколаїв
Миколаївщина
безпілотник
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Віталій Кім
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