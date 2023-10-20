РФ вночі завдала авіаударів по Бериславському району на Херсонщині: загинула людина

Про це написав міністр МВС Ігор Клименко.

Зазначається, що близько 8 ранку російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула.

Спершу про ворожі атаки повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні близько 04:00 армія РФ вдарила з авіації по двох населених пунктах Херсонщини", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що по Зміївці ворог випустив чотири авіабомби. Ще дві керовані авіабомби поцілили по Новобериславу.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Крім того, за минулу добу РФ здійснила 97 обстрілів, зокрема по місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Унаслідок цього 7 людей дістали поранення.