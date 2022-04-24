РФ втратила 90% найкращих десантників і 70% своїх високоточних ракет з початку повномасштабної війни проти України, - Грозєв
Під час повномасштабної війни проти України Росія витратила близько 70% високоточних ракет, але може виготовляти їх самостійно. Також РФ втратила 90% десантників, без яких неможливо захопити Київ і провідну інфраструктуру
Про це заявив очільник Bellingcat Христо Грозєв у етері телемаратону.
"У них залишається приблизно 30% того, з чим вони розпочали війну. Тут ще є питання: хто працює із цими ракетами? Тому що ресурс, який уміє спрямовувати ці ракети, також обмежений. Наша розвідка вказує, що це близько 30-40 осіб. Адже Україна працює не лише на збивання та знищення ракет, а й на виявлення людей, які можуть ці ракети програмувати. Тому я не здивуюся, якщо в Росії закінчиться не лише hardware, а й так званий software", - зазначив він.
За словами Христо Грозєва, навіть якщо Україна тактично програє битву за Маріуполь, це не означає її поразки в битві. Зараз неможливо втримати місто через брак озброєння, а не мотивації й армії. Він зазначив, що час працює на Україну, адже країні щотижня надають високоточну зброю. Наразі 19 країн готові допомогти україні з озброєнням. Це може дозволити за 2-3 тижні зробити те, чого не можна було тиждень тому.
Очільник Bellingcat додав, що Росія зазнала суттєвих втрат серед десантників.
"Я особисто перевіряв, що справді у першій частині війни росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це найважливіша та найсуттєвіша частина армії, без якої завоювати ключові інфраструктурні об'єкти та завоювати столицю просто не можливо", - наголосив він.
Христо Грозєв зауважив, що в другому ешелоні окупанти втратили більшість якісних найманців, які не тільки перебували на навчаннях протягом останніх 10 років, але й воювали в Сирії, Африці, на Сході України у 2014-2015 роках.
"З них приблизно 4 тисячі втрачено", - зазначив він.
За його словами, без загальної мобілізації Росія зможе зібрати 60-70 батальйонно-тактичних груп, однак не зрозуміло, хто погодиться воювати. Христо Грозєв заявив, що мобілізація призведе до соціальної кризи в Росії, а якість військових знизиться майже на 70%.
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