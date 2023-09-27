РФ ввела на фронт нову армія: розвідка Британії пояснила, як це вплине на хід війни

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що нове формування російської армії почало воювати в Україну з кінця серпня 2023 року.



За даними британської розвідки, підрозділи двох з 25 маневрових компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєверодонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.



Міноборони Великобританії додає, що з початку вторгнення в Україну Росія лише рідко зберігала вільне угруповання армії, яке потенційно могло б стати основою нового великого наступального удару.



"З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний", - наголошують у розвідці Британії.