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Війна з Росією: хроніка
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РФ ввела на фронт нову армія: розвідка Британії пояснила, як це вплине на хід війни

27 вересня, 2023 середа
09:21
Війна з Росією окупанти рф

Із середини вересня Росія вперше залучила частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Попри це протягом наступних тижнів наступальні дії армії РФ на фронті малоймовірні

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що нове формування російської армії почало воювати в Україну з кінця серпня 2023 року.

За даними британської розвідки, підрозділи двох з 25 маневрових компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєверодонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.

Міноборони Великобританії додає, що з початку вторгнення в Україну Росія лише рідко зберігала вільне угруповання армії, яке потенційно могло б стати основою нового великого наступального удару.

"З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний", - наголошують у розвідці Британії.

  • Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби 26 вересня на фронті відбулося 26 бойових зіткнень. Однак на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Україна
Росія
російська армія
Велика Британiя
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