РФ ввела санкції проти 52 ірландських чиновників за "антиросійську політику"

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У МЗС Росії заявили, що це відповідь на спроби міжнародної ізоляції РФ та "антиросійський курс Ірландії".

"Це відповідь на антиросійський курс уряду Ірландії, який беззастережно підтримує односторонні обмежувальні заходи, що вводяться Євросоюзом, щодо громадян Росії, спрямовані на спроби міжнародної ізоляції нашої країни", - йдеться у заяві МЗС РФ,

До санкційного списку потрапили: прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, його заступник Лео Варадкар, голова нижньої палати парламенту Шон ОʼФоріл, міністр закордонних справ та міністр оборони Саймон Ковені, міністр юстиції Хелен Макінті, міністр фінансів Паскаль Донох'ю, а також низка сенаторів та депутатів нижньої палати парламенту.

Раніше міністр закордонних справ і оборони Ірландії Саймон Ковені.заявив, що Ірландія висловилася за швидкий вступ України до Європейського Союзу як країни, "яка буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави".

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