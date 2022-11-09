Про це повідомляють в Bild з посиланням на заяву міністра закордонних справ і оборони Ірландії Саймона Ковені.

"Те, що мотивує багатьох українців, - це мрія про інше майбутнє. Таке майбутнє, яке ми маємо сьогодні в ЄС, з точки зору миру, стабільності, процвітання, демократії й всього, що з цього випливає", - сказав він.

За його словами, країна, "яка буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави", повинна мати можливість сподіватися на повне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство чи угоду про сусідство.

Окрім України, зауважив міністр, інші країни, такі як балканські країни чи колишні радянські республіки Молдова та Грузія, також мають виграти від розширення.

Ковені наголосив, що мають бути обов'язкові стандарти, яким мають відповідати країни-кандидати.

"Але ми також повинні відзначати прогрес, коли він відбувається", - додав він.

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав очільників держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

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