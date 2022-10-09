РФ за добу поцілила по Сумщині 72 рази: загинула жінка, пошкоджено аграрне підприємство
Росіяни 9 жовтня обстріляли Сумщину з дронів, артилерії та мінометів, убили жінку й пошкодили майно аграрного підприємства
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
По Великописарівській громаді після 9:00 окупанти випустили чотири міни. Майже о 12:00 зафіксували ще вісім мінних прильотів і 20 - із реактивної артилерії. Росіяни пошкодили майно аграрного підприємства в одному із сіл.
По Середино-Будській громаді о 12:00 окупанти вгатили трьома мінами. Близько 16:00 - ще десятьма.
По Краснопільській громаді майже о 14:00 загарбники поцілили 10 разів із реактивної артилерії. Пізніше по іншій частині ОТГ зафіксували 12 прильотів зі ствольної артилерії калібру 152 мм.
По Есманській громаді майже о 15:00 окупанти випустили п'ять мін.
" У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка. Мої співчуття близьким та рідним і вічна пам'ять безвинно загиблій..." - наголосив Дмитро Живицький.
- Уранці 9 жовтня росіяни понад 50 разів обстріляли Сумщину, поранивши жінку та пошкодивши близько 10 будинків, вокзал і газогін.
- Пообіді 9 жовтня окупанти накрили Сумщину вогнем із мінометів і дрона й убили людину біля місцевого магазину.
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