Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

По Великописарівській громаді після 9:00 окупанти випустили чотири міни. Майже о 12:00 зафіксували ще вісім мінних прильотів і 20 - із реактивної артилерії. Росіяни пошкодили майно аграрного підприємства в одному із сіл.

По Середино-Будській громаді о 12:00 окупанти вгатили трьома мінами. Близько 16:00 - ще десятьма.

По Краснопільській громаді майже о 14:00 загарбники поцілили 10 разів із реактивної артилерії. Пізніше по іншій частині ОТГ зафіксували 12 прильотів зі ствольної артилерії калібру 152 мм.

По Есманській громаді майже о 15:00 окупанти випустили п'ять мін.

" У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка. Мої співчуття близьким та рідним і вічна пам'ять безвинно загиблій..." - наголосив Дмитро Живицький.

Уранці 9 жовтня росіяни понад 50 разів обстріляли Сумщину, поранивши жінку та пошкодивши близько 10 будинків, вокзал і газогін.

Пообіді 9 жовтня окупанти накрили Сумщину вогнем із мінометів і дрона й убили людину біля місцевого магазину.

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