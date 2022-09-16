Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України становлять:

особового складу - близько 54 050 (+200) окупантів

танків - 2199 (+6) од.

бойових броньованих машин -4690 (+8) од.

артилерійських систем - 1302 (+7) од.

РСЗВ - 312 (+1) од.

засоби ППО - 168 (+1) од.

літаків - 250 (+0) од.

гелікоптерів - 216 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0) од.

крилатих ракет - 233 (+0) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 3550 (+28) од.

спеціальної техніки - 121 (+1) од

Упродовж 15 вересня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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