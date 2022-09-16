РФ за добу втратила близько 200 військових, 6 танків і гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 16 вересня окупанти втратили близько 54 050 військових, 4690 бронемашин, 2199 танків, 908 безпілотників і 216 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України становлять:
- особового складу - близько 54 050 (+200) окупантів
- танків - 2199 (+6) од.
- бойових броньованих машин -4690 (+8) од.
- артилерійських систем - 1302 (+7) од.
- РСЗВ - 312 (+1) од.
- засоби ППО - 168 (+1) од.
- літаків - 250 (+0) од.
- гелікоптерів - 216 (+1) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0) од.
- крилатих ракет - 233 (+0) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3550 (+28) од.
- спеціальної техніки - 121 (+1) од
Упродовж 15 вересня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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