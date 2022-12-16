РФ за добу завдала 79 ударів по Сумщині. Застосували гранатомети, артилерію, міномети і безпілотники
За добу, 16 грудня, російські терористи завдали 79 ударів по прикордонню Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Під російські обстріли потрапили Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотінська громади Сумської області.
"Середино-Будська громада: ворог чотири рази обстріляв цю громаду. 16 мін зірвалися на прикордонні та ще було 20 прильотів із гранатометів. По Миколаївській прикордонній громаді росіяни били із артилерії. Було 4 прильоти", - пише Живицький.
Мінометний вогонь росіяни відкрили по Хотінській громаді - 31 прильот. Терористи також скинули 2 вибухівки з безпілотника.
"Білопільська громада: 3 міни розірвалися на прикордонні. По Есманьській громаді ворог ударив із мінометів. Було 3 прильоти", - пише голова Сумської ОВА.
В усіх випадках обійшлось без жертв. Загалом росіяни завдали 79 ударів.
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