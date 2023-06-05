Про це повідомила британська розвідка.

Однак, згідно з повідомленням, Росія не досягла помітного успіху, адже Україна нейтралізувала щонайменше 90% БПЛА, використовуючи в основному старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди.

"Росія також, імовірно, намагалася виявити і завдати удару по українських силах далеко за лінією фронту. Однак Росія, як і раніше, дуже неефективна в ураженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення", - зазначили в міноборони Великої Британії.

За травень окупанти масовано обстрілювали Україну ледь не щодня. Київ і область росіяни атакували 17 разів за місяць. Загалом, за даними командування Повітряних сил, ППО збила 154 ракети і 403 безпілотники.

Найбільше ракет окупанти випустили 29 травня – 37 крилатих ракет і 11 "іскандерів".

Фото: Повітряні сили