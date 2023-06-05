РФ за місяць застосувала проти України понад 300 "шахедів": у британській розвідці оцінили ефективність масованих ударів
Росія за місяць застосувала проти України 300 ударних безпілотників типу Shahed, тому що разраховує виснажити українську ППО і зменшити запаси дорогих ракет
Про це повідомила британська розвідка.
Однак, згідно з повідомленням, Росія не досягла помітного успіху, адже Україна нейтралізувала щонайменше 90% БПЛА, використовуючи в основному старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди.
"Росія також, імовірно, намагалася виявити і завдати удару по українських силах далеко за лінією фронту. Однак Росія, як і раніше, дуже неефективна в ураженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення", - зазначили в міноборони Великої Британії.
За травень окупанти масовано обстрілювали Україну ледь не щодня. Київ і область росіяни атакували 17 разів за місяць. Загалом, за даними командування Повітряних сил, ППО збила 154 ракети і 403 безпілотники.
Найбільше ракет окупанти випустили 29 травня – 37 крилатих ракет і 11 "іскандерів".
Фото: Повітряні сили
- 20 квітня у американському Інституті вивчення війни повідомили, що РФ продовжує використовувати дрони-камікадзе та інші малоточні системи, намагаючись компенсувати нестачу високоточних ракет та виявити ППО України.
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