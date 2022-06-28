РФ заборонила в'їзд дружині та дочці Байдена і ще 23 американцям "як відповідь на санкції США"
Росія розширила список громадян США, яким заборонила в'їзд на територію країни
Про це повідомила прес-служба МЗС РФ.
Дружина американського президента США Джо Байдена Джилл Байден та його донька Ешлі Байден очолили "чорний" список, підготовлений Росією "як відповідь на санкції США, що постійно розширюються, проти російських політичних і громадських діячів". Всього туди потрапило 25 американських громадян, серед яких сенатори Конгресу США, кілька екс-співробітників Білого дому, працівники і професори Гарвардського, Стенфордського, Єльського, Колумбійського університетів і Університету Тафтса, а також працівники Центру російських і євразійських досліджень.
Президентові США Джо Байдену і його сину Хантеру, як і знаменитому актору Моргану Фрімену та творцеві Facebook Марку Цукербергу довічно заборонили в'їзд до росії дещо раніше.
- Президента США Джо Байдена та його дружину леді Джилл Байден терміново евакуювали з їхнього дому
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