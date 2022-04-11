РФ захопила іноземне судно в порту Маріуполя, 18 українців та єгиптянина вивезли в ОРДЛО, - Денісова

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram.



"Hа території Маріупольського морського торгівельного порту, військовими РФ були захоплені та вивезені в невідомому напрямку члени екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії, та дружина капітана судна, яка в той час перебувала на борту. За попередніми даними, їх було вивезені у напрямку тимчасово окупованого Донецька", - написала вона



Денісова повідомила, що 18 осіб є громадянами України, 1 – громадянин Єгипту.



"Зв’язку із екіпажем та дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно", - додала омбудсмен.



Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини. Проте через вторгнення РФ він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим у Маріупольському порту.



"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу N4 до Конвенції. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - підсумувала Денісова.





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