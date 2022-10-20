Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 20 жовтня.

За його словами, Росія намагається знищити енергетичну систему України, змусити український народ страждати ще більше, але лише мобілізує цим міжнародну спільноту, щоб вона іще більше допомагала нам і ще більше тиснула на державу-терориста.

Зеленський наголошує, що всі видатки на захист наших енергообʼєктів і на відновлення інфраструктури після російських терористичних ударів будуть відшкодовані за рахунок російських же активів.

"Кожен із терористів відповідатиме особисто за те, що робить. Перед судом. А держава-терорист заплатить за свій терор. Ізоляцією, деградацією й активами – як державними, так і квазіприватних осіб, які пов'язані з цим російським режимом", - додав він.

Також Зеленський закликав світ зупинити державу-терориста, адже підрив Каховської ГЕС означатиме те саме, що й застосування зброї масового ураження.

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