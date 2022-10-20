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РФ заплатить за свій терор в Україні ізоляцією, деградацією й активами держави та квазіприватних осіб, - Зеленський

20 жовтня, 2022 четвер
23:12
Суспільство Зеленський

Усі видатки на захист українських енергообʼєктів і на відновлення інфраструктури після терористичних ударів РФ будуть відшкодовані коштом російських же активів

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 20 жовтня.

За його словами, Росія намагається знищити енергетичну систему України, змусити український народ страждати ще більше, але лише мобілізує цим міжнародну спільноту, щоб вона іще більше допомагала нам і ще більше тиснула на державу-терориста.

Зеленський наголошує, що всі видатки на захист наших енергообʼєктів і на відновлення інфраструктури після російських терористичних ударів будуть відшкодовані за рахунок російських же активів. 

"Кожен із терористів відповідатиме особисто за те, що робить. Перед судом. А держава-терорист заплатить за свій терор. Ізоляцією, деградацією й активами – як державними, так і квазіприватних осіб, які пов'язані з цим російським режимом", - додав він.

  • Також Зеленський закликав світ зупинити державу-терориста, адже підрив Каховської ГЕС означатиме те саме, що й застосування зброї масового ураження.

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Росія
Володимир Зеленський
війна з Росією
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