Підрив Каховської ГЕС означатиме те саме, що й застосування зброї масового ураження, - Зеленський закликав світ зупинити державу-терориста
Підрив Каховської ГЕС означатиме масштабну катастрофу. Цим терактом росіяни можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму, адже північнокримський канал у разі руйнації дамби просто зникне
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Зараз всі у світі мають діяти потужно та швидко, щоб не допустити нового російського теракту. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим. Маємо зараз усі разом – усі європейці, усі лідери світу, усі міжнародні організації – дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними. Світ повинен реагувати – превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті має стати одним із базових для міжнародної політики", - наголосив Зеленський.
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