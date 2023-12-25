РФ запустила "шахеди" на Одещину

Про це повідомили Повітряні сили.

"Ударні БПЛА імовірно Shahed з Чорного моря в напрямку Одещини", - йшлось у повідомленні.

О 19:05 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав: "Одеський та Білгород-Дністровський райони, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою".

Згодом був зафіксований рух дронів в напрямку населених пунктів Южне та Коблеве.

О 19:25 ПС повідомили про загрозу дронів для Миколаївської області.

"Рух ударних БПЛА Shahed у напрямку Одеси з північного напрямку. Терміново в укриття", - йшлось у повідомленні ПС о 20:02.