РФ запустила "шахеди" на Одещину
Ввечері 25 грудня російські окупанти запустили на Україну ударні безпілотники Shahed з південного напрямку
Про це повідомили Повітряні сили.
"Ударні БПЛА імовірно Shahed з Чорного моря в напрямку Одещини", - йшлось у повідомленні.
О 19:05 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав: "Одеський та Білгород-Дністровський райони, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою".
Згодом був зафіксований рух дронів в напрямку населених пунктів Южне та Коблеве.
О 19:25 ПС повідомили про загрозу дронів для Миколаївської області.
"Рух ударних БПЛА Shahed у напрямку Одеси з північного напрямку. Терміново в укриття", - йшлось у повідомленні ПС о 20:02.
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