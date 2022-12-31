РФ завдала 110 ударів по Сумщині. Використали артилерію, міномети та "гради"

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під російські обстріли потрапили шість громад Сумської області. По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії - 3 прильоти. Зноб-Новгородську громаду обстріляли з мінометів 120 калібру.

"Середино-Будська громада: 12 ворожих мін розірвалося на прикордонні. Також росіяни обстрілювали наші території зі стрілецької зброї та гранатомету. По Білопільській громаді ворог стріляв із мінометів 120 мм, 10 прильотів. По Шалигинській громаді противник бив із мінометів 120 мм калібру, 14 прильотів", - пише Живицький.

Есманьську громаду росіяни обстріляли із "градів" та артилерії. Загалом було 27 прильотів. Пошкоджено магазин у одному з населених пунктів, а в житлових будинках вибиті шибки, зруйновані фасади, пошкоджені дахи, обірвані лінії електропередач.

Також постраждала від вибухів школа та місцеве цивільне підприємство.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb