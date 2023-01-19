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Головна війна з Росією РФ завдала по Україні 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, ЗСУ вразили ворожі ЗРК, склади і місця скупчення окупантів

РФ завдала по Україні 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, ЗСУ вразили ворожі ЗРК, склади і місця скупчення окупантів

19 січня, 2023 четвер
19:05
війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

Із початку доби росіяни завдали по Україні 4 ракетні удари і 15 авіаційних. Також окупанти здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню

Про це повідомляє Генштаб.

Згідно з повідомленням, два ракетні удари ворог наніс по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області. Також на Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню окупантів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.

На інших ділянках фронту ситуація наступна:

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по районах населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон.

При цьому окупанти продовжують нести втрати. Зокрема, у Новосвітлівці на Луганщині в місцевій лікарні перебувають понад 200 поранених із числа нещодавно мобілізованих на окупованій частині області.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 6 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів", - розповіли в Генштабі.

"А наші ракетники і артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів", - додали там.

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Україна
російська армія
окупанти
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