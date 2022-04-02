РФ завдала ракетного удару по промисловому об'єкту на Хмельниччині, - голова ОВА
Армія Росії завдала ракетного удару по промисловому об'єкту у Шепетівці Хмельницької області
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram.
"Сьогодні близько 17:00, під час повітряної тривоги, відбувся ракетний удар по промисловому об'єкту у Шепетівці Хмельницької області. Пожежу ліквідовують працівники ДСНС. За попередньою інформацією постраждалих немає", - сказав він.
Він також попросив жителів Хмельницької області не поширювати неперевірену інформацію.
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