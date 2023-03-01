РФ завдала ракетного удару по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини
Увечері 1 березня російські війська завдали ракетного удару по цивільній та критичній інфраструктурі у Полтавській області
Про це інформує голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Повідомляється, що рашисти здійснили ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі.
Нині інформацію щодо жертв та руйнування уточнюють.
"Зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ!" - наголосив очільник області.
- У середу, 1 березня, у Сумській області вдало спрацювала українська ППО.
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