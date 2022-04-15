РФ завдала трьох ракетних ударів по Київщині, у ОВА закликали людей відкласти повернення до регіону
15 квітня російські військові завдали трьох ракетні удари по об’єктах Київської області
Про це заявив у ефірі телемарафону голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, передає УП.
"Тільки сьогодні (15 квітня, - ред.) було нанесено три ракетних удари по об’єктах у Київській області. Ми не виключаємо можливості повторних ударів", - сказав він.
Павлюк просить людей відкласти повернення мешканців "на більш спокійні часи".
"Ми повторювали й повторюємо, що залишається небезпека для цивільного населення. Як небезпека повернення ударних угрупувань в напрямку Києва, до якої ми готуємося, так і небезпека замінованих деокупованих територій, так і можливість нанесення ракетних ударів по об’єктах як у Києві, так і по всій Україні", - зазначив голова ОВА.
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