РФ заведе до Білорусі 200 військових ешелонів. Це безпрецедентна цифра, - білоруське ЗМІ

Про це сьогодні, 23 січня 2022 року, написав пише білоруський інформаційний портал Хартыя'97.



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З посиланням на дані від залізничників Білорусі стверджується, що у проміжку з 16.01.2022 по 21.01.2022 на територію Республіки Білорусь вже прибуло понад 33 військових ешелонів з технікою та військовослужбовцями ЗС РФ. Ешелони продовжують прибувати.



За розробленим "Графіком руху військових ешелонів", загальна кількість потягів, що прибудуть до Білорусі, становить 200 військових ешелонів. Як наголошується, це неймовірна цифра, адже такої кількості ніколи не було. При цьому середня кількість вагонів у військових ешелонах дорівнює 50.



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У російських військових ешелонах задіяно такі одиниці рухомого складу: пасажирські вагони, криті вагони (включаючи з позначкою ВМ - вибухові матеріали 1 клас небезпеки та криті вагони переобладнані під перевезення людей), платформи для перевезення військової техніки та вагони прикриття.

Під час проведення спільних стратегічних навчань "Захід - 2021» до Республіки Білорусь протягом місяця прибуло з РФ лише 29 військових ешелонів.