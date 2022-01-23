Російську та білоруську військову техніку розставляють вздовж північного кордону України

Цьому присвячено статтю гомельського видання Флагшток, що вийшла 22 січня 2022 року, передає Еспресо.TV.



18 січня лояльні до режиму Лукашенка видання розповіли та показали, як російські війська зустрічають у Калінковицькому районі. Голова Калінковицького райвиконкому Сергій Гвоздь зустрів ешелон із російським озброєнням хлібом із сіллю.



Російським військовослужбовцям Гвоздь заявив, що проведення подібних заходів - "необхідність, продиктована часом", і білоруси нібито "завжди раді бачити своїх російських братів на білоруській землі".



Увечері 19 січня хлібом-сіллю зустрічали російські війська вже у Єльську. Російських військовослужбовців привітав голова райвиконкому Віктор Замостик.



