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Російську та білоруську військову техніку розставляють вздовж північного кордону України

23 січня, 2022 неділя
12:30
війна з Росією

За повідомленнями державних білоруських медіа та за матеріалами з соцмереж можна назвати перші місця дислокації російських військових в південній частині Білорусі, тобто на північ від українського кордону

Цьому присвячено статтю гомельського видання Флагшток, що вийшла 22 січня 2022 року, передає Еспресо.TV.

18 січня лояльні до режиму Лукашенка видання розповіли та показали, як російські війська зустрічають у Калінковицькому районі. Голова Калінковицького райвиконкому Сергій Гвоздь зустрів ешелон із російським озброєнням хлібом із сіллю.

Російським військовослужбовцям Гвоздь заявив, що проведення подібних заходів - "необхідність, продиктована часом", і білоруси нібито "завжди раді бачити своїх російських братів на білоруській землі".

Увечері 19 січня хлібом-сіллю зустрічали російські війська вже у Єльську. Російських військовослужбовців привітав голова райвиконкому Віктор Замостик.



При цьому на кабінах задіяних у транспортуванні тягачів було зображено офіційний червоно-зелений прапор Республіки Білорусь.

Як зазначає видання, крім російської на кордоні з Україною можна побачити й білоруську військову техніку.

Звідси військова техніка, за словами місцевих жителів, пішла у бік села Богутичі, яке розташоване за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.

Тим часом російські військові помічені не лише в глибинних районах Білоруського Полісся.

17 січня у Гомелі військову техніку без розпізнавальних знаків бачили у різних частинах міста. Техніку в захисному забарвленні бачили в Новобілиці, на залізничній станції "Гомель-Непарний", а також у Зябрівці, де раніше був розташований військовий аеродром. Серед військової техніки, зокрема, було помічено реактивну систему залпового вогню "Ураган".

19 січня було зафіксовано розгортання табору російських військових біля Речиці. Експерти Conflict Intelligence Team визначили на опублікованих фото транспортно-зарядну машину 9Т452 реактивних систем залпового вогню "Ураган".

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А тим часом російські військові продовжують прибувати на південь Білорусі.

21 січня до Річиці приїхали імовірно інженерні війська. Серед техніки помічено гусеничні БТР МТ-ЛБ, пересувну радіостанція Р-166-0,5 та машина супутникового зв'язку Р-439-МД2.

Пересування військової техніки поблизу кордонів із Україною бачили й у західних районах Гомельської області.

20 січня з Мозиря у бік Лельчиць повезли машину, що зовні нагадує БРЕМ-1 (броньована ремонтно-евакуаційна машина), на базі танка Т-72. Машина призначена для евакуації застряглої та пошкодженої техніки, а також для ремонту та технічного обслуговування в польових умовах.

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Білоруський військовий аналітик Єгор Лєбядок у своєму телеграм-каналі висловився про можливий розвиток подальших подій:

"Поки що навчання виглядають продовженням політики Путіна... Вектор напруженості для України вже цілком відчутно створений і на півночі.

Багато аналітиків не прогнозують нападу на Україну з білоруського напрямку сухопутних військ Росії (і, можливо, даремно). Основний очікуваний багатьма варіант нападу є захоплення переваги в повітрі для закидання на територію України десантників, завдання по (українських - ред.) військах та інфраструктурі ракетно-авіаційних ударів.

Якщо Білорусь надасть свою територію для нападу на Україну, це за міжнародним правом означатиме агресію проти України. Україна зможе відповісти на це ракетними ударами, застосуванням авіації, БПЛА, а також направити в Білорусь диверсійні групи. Саме на СР22 («Союзна рішучість 2022" - ред.) і відпрацьовується нарощування ППО для запобігання ракетним та авіаційним атакам, а також відпрацьовуються "пошук, блокування та знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника", тобто заходи щодо запобігання удару чи контрудара українських сил", - висловлює свою думку Лєбядок.


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