Їдуть не на 10 днів, а до осені. Що кажуть росіяни, яких зараз закидують на кордон Білорусі з Україною

Як стверджується у матеріалі СІТ, учасники так званих навчань знають що вирушають на значно довший час, ніж офіційно заявляє Міноборони РФ, передає Еспресо.TV.



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В більшості випадків вони кажуть родичам, що будуть відсутніми 9 місяців.









Йдеться про російські військові частини із Сибіру та Далекого Сходу. Серед них є ті, які безпосередньо воювали проти України у 2014-2015 роках.Окрім того, Conflict Intelligence Team звертає увагу на розміщення росіян в Білорусі поза межами заявлених перед цим навчальних полігонів. Переважно росіяни зосереджуються вздовж північного кордону України.