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Головна війна з Росією Їдуть не на 10 днів, а до осені. Що кажуть росіяни, яких зараз закидують на кордон Білорусі з Україною

Їдуть не на 10 днів, а до осені. Що кажуть росіяни, яких зараз закидують на кордон Білорусі з Україною

23 січня, 2022 неділя
10:09
війна з Росією Платформа з російським "Ураганом"

Команда Conflict Intelligence Team проаналізувала тисячі коментарів під кількома вірусними відео у ТікТок, на яких зафіксовано передислокацію підрозділів армії РФ й виокремила з них інформацію від родичів задіяних російських вояків щодо тривалості їхнього перебування на кордні Білорусі з Україною, де 10-20 мають пройти військові навчання

Як стверджується у матеріалі СІТ, учасники так званих навчань знають що вирушають на значно довший час, ніж офіційно заявляє Міноборони РФ, передає Еспресо.TV.

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В більшості випадків вони кажуть родичам, що будуть відсутніми 9 місяців.




Йдеться про російські військові частини із Сибіру та Далекого Сходу. Серед них є ті, які безпосередньо воювали проти України у 2014-2015 роках.

Окрім того, Conflict Intelligence Team звертає увагу на розміщення росіян в Білорусі поза межами заявлених перед цим навчальних полігонів. Переважно росіяни зосереджуються вздовж північного кордону України.


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