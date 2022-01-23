Їдуть не на 10 днів, а до осені. Що кажуть росіяни, яких зараз закидують на кордон Білорусі з Україною
Команда Conflict Intelligence Team проаналізувала тисячі коментарів під кількома вірусними відео у ТікТок, на яких зафіксовано передислокацію підрозділів армії РФ й виокремила з них інформацію від родичів задіяних російських вояків щодо тривалості їхнього перебування на кордні Білорусі з Україною, де 10-20 мають пройти військові навчання
Як стверджується у матеріалі СІТ, учасники так званих навчань знають що вирушають на значно довший час, ніж офіційно заявляє Міноборони РФ, передає Еспресо.TV.
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В більшості випадків вони кажуть родичам, що будуть відсутніми 9 місяців.
Йдеться про російські військові частини із Сибіру та Далекого Сходу. Серед них є ті, які безпосередньо воювали проти України у 2014-2015 роках.
Окрім того, Conflict Intelligence Team звертає увагу на розміщення росіян в Білорусі поза межами заявлених перед цим навчальних полігонів. Переважно росіяни зосереджуються вздовж північного кордону України.
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