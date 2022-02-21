РФ заявила про нібито знищення п'ятьох "українських диверсантів" і двох БМП у Ростовській області, штаб ООС заперечив
Південний військовий округ РФ заявив про знищення п'ятьох нібито диверсантів, які проникли з території України, українські військові це спростували
Такі повідомлення поширили росЗМІ.
У РФ заявили, що знищили нібито 5 військових зі складу ДРГ.
Там додали, що нібито через кордон з РФ "увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ", але їх знищили.
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У пресштабі ООС в коментарі Hromadske зазначили,що ця інформація не відповідає дійсності: "Ми не проводимо ніяких наступальних дій, наші підрозділи не вчиняли ніяких спроб проникнення на територію РФ. Відтак жодних втрат у нас не може бути внаслідок цих дій".
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