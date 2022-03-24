РФ зазнала значних втрат в Україні і готує призовників, – Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

У відомстві зазначають, що Росія, швидше за все, зараз збирається мобілізувати своїх резервістів і призовників, а також приватні військові компанії та іноземних найманців, щоб компенсувати ці значні втрати.

"Неясно, як ці групи будуть інтегруватися до складу російських сухопутних військ в Україні і як це вплине на боєздатність", – додають вони.

Нагадаємо, через брак резервістів, у Російській Федерації пропонують підписати контракт в армію боржникам, що мають проблеми з виплатами кредитів та аліментів.

Додамо, Резніков закликав жителів ОРДЛО уникати мобілізації, переходити на бік ЗСУ або здаватися.

Також ми повідомляли, що в Охтирському районі, що на Сумщині, близько 300 окупантів відмовилися виконувати військові накази та на 70 одиницях техніки поїхали геть.