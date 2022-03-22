Росія почала мобілізацію боржників та аліментників, – українська розвідка

Про це повідомляє Головне управлення розвідки Міноборони.

"Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій", – йдеться у повідомленні.

Боржникам пропонують підписати контракт замість списання боргів за кредитами. Такі пропозиції поширюють у Татарстані, П'ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі. В російську армію забирають також чоловіків, які мають проблеми з законом.

Нагадаємо, Резніков закликав жителів ОРДЛО уникати мобілізації, переходити на бік ЗСУ або здаватися.

Додамо, в Охтирському районі, що на Сумщині, близько 300 окупантів відмовилися виконувати військові накази та на 70 одиницях техніки поїхали геть.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb