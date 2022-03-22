Росія почала мобілізацію боржників та аліментників, – українська розвідка
Через брак резервістів, у Російській Федерації пропонують підписати контракт в армію боржникам, що мають проблеми з виплатами кредитів та аліментів.
Про це повідомляє Головне управлення розвідки Міноборони.
"Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій", – йдеться у повідомленні.
Боржникам пропонують підписати контракт замість списання боргів за кредитами. Такі пропозиції поширюють у Татарстані, П'ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі. В російську армію забирають також чоловіків, які мають проблеми з законом.
- Нагадаємо, Резніков закликав жителів ОРДЛО уникати мобілізації, переходити на бік ЗСУ або здаватися.
- Додамо, в Охтирському районі, що на Сумщині, близько 300 окупантів відмовилися виконувати військові накази та на 70 одиницях техніки поїхали геть.
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